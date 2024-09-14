Спасатели потушили мебельную фабрику в подмосковной Шатуре. Она горела почти сутки

Спасатели ликвидировали крупный пожар в цехе по производству мебели в подмосковной Шатуре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ 14 сентября. Борьба с огнем началась еще накануне днем.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье», — говорится в сообщении.

1 из 2 Источник: МЧС России

О возгорании в помещении цеха по производству мебели в Транспортном проезде, дом 3/3, стало известно накануне около 15:20. Пожар был локализован на площади 3,6 тыс. квадратных метров. На месте работали порядка 70 специалистов и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.