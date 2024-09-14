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Происшествия Спасатели потушили мебельную фабрику в подмосковной Шатуре. Она горела почти сутки

Спасатели потушили мебельную фабрику в подмосковной Шатуре. Она горела почти сутки

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1 комментарий

Спасатели ликвидировали крупный пожар в цехе по производству мебели в подмосковной Шатуре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ 14 сентября. Борьба с огнем началась еще накануне днем.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье», — говорится в сообщении.

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О возгорании в помещении цеха по производству мебели в Транспортном проезде, дом 3/3, стало известно накануне около 15:20. Пожар был локализован на площади 3,6 тыс. квадратных метров. На месте работали порядка 70 специалистов и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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Комментарии
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Rostik37
14 сентября 2024, 17:09
Что там тушить оставалось, ежели она горела сутеи?
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