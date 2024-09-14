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    В Калининграде обиженный работник поджёг дом, где ему недоплатили. Погиб ребёнок

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    Уголовное дело об убийстве возбуждено в Калининграде после пожара, в котором погиб четырёхлетний ребёнок. Вину в поджоге дома с людьми признал ведомый местью сосед. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете 14 сентября.

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    Пожар тушили в садоводстве «Победа» накануне. Огонь охватил 30 квадратных метров частного дома, внутри находились 59-летняя хозяйка и гостивший у неё внук. Женщине удалось выбраться. По данным МЧС, её госпитализировали. Мальчик погиб, предположительно, в результате отравления продуктами горения.

    МЧС России

    Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, прибывшие на место происшествия сотрудники экспертно-криминалистического центра определили очаг возгорания и установили, что причиной пожара стал поджог.

    Подозреваемого нашли по горячим следам. Свои мотивы следователям объяснял 65-летний сосед женщины. Некоторое время назад он выполнял подсобные работы на её участке и остался недоволен оплатой. На допросе мужчина заявил, что хозяйка поскупилась.

    По версии следствия, днём 13 сентября он пришёл к дому соседки с пластиковой бутылкой, в которой был бензин, облил веранду и поджёг. В СК уточнили, что фигуранту предъявлено обвинение в убийстве малолетнего общеопасным способом. В суде для него будут просить заключение под стражу.

    Фото: Калининградский Следком

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