В Калининграде обиженный работник поджёг дом, где ему недоплатили. Погиб ребёнок

Уголовное дело об убийстве возбуждено в Калининграде после пожара, в котором погиб четырёхлетний ребёнок. Вину в поджоге дома с людьми признал ведомый местью сосед. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете 14 сентября.
Пожар тушили в садоводстве «Победа» накануне. Огонь охватил 30 квадратных метров частного дома, внутри находились 59-летняя хозяйка и гостивший у неё внук. Женщине удалось выбраться. По данным МЧС, её госпитализировали. Мальчик погиб, предположительно, в результате отравления продуктами горения.
МЧС России
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, прибывшие на место происшествия сотрудники экспертно-криминалистического центра определили очаг возгорания и установили, что причиной пожара стал поджог.
Подозреваемого нашли по горячим следам. Свои мотивы следователям объяснял 65-летний сосед женщины. Некоторое время назад он выполнял подсобные работы на её участке и остался недоволен оплатой. На допросе мужчина заявил, что хозяйка поскупилась.
По версии следствия, днём 13 сентября он пришёл к дому соседки с пластиковой бутылкой, в которой был бензин, облил веранду и поджёг. В СК уточнили, что фигуранту предъявлено обвинение в убийстве малолетнего общеопасным способом. В суде для него будут просить заключение под стражу.