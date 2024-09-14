В Петербурге шестиклассник за 150 евро получил уголовное дело о вымогательстве

Предприимчивый школьник из Московского района Петербурга попал под следствие, решив поправить своё финансовое положение с помощью одноклассника. Не скупиться вынуждал угрозами. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 сентября.

За помощью в полицию обратилась 36-летняя индивидуальный предприниматель из микрорайона Звёздное, два дня назад недосчитавшаяся 150 евро. Пролить свет на исчезновение валюты смог 13-летний сын. Подросток признался, что забрал евро без спроса родителей вынужденно — его якобы заставили ровесники.

Накануне женщина рассказала о случившемся полицейским. В тот же день оперативники наведались к 14-летнему ученику шестого класса местной школы и увезли его в отдел для разбирательства.