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Происшествия В Петербурге шестиклассник за 150 евро получил уголовное дело о вымогательстве

В Петербурге шестиклассник за 150 евро получил уголовное дело о вымогательстве

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1 комментарий

Предприимчивый школьник из Московского района Петербурга попал под следствие, решив поправить своё финансовое положение с помощью одноклассника. Не скупиться вынуждал угрозами. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 сентября.

За помощью в полицию обратилась 36-летняя индивидуальный предприниматель из микрорайона Звёздное, два дня назад недосчитавшаяся 150 евро. Пролить свет на исчезновение валюты смог 13-летний сын. Подросток признался, что забрал евро без спроса родителей вынужденно — его якобы заставили ровесники.

Накануне женщина рассказала о случившемся полицейским. В тот же день оперативники наведались к 14-летнему ученику шестого класса местной школы и увезли его в отдел для разбирательства.

«Установлено, что подросток под надуманным предлогом вымогал деньги у своего одноклассника», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Случившееся квалифицировали как вымогательство. Возраст школьника позволяет привлечь его к уголовной ответственности. После опроса подозреваемого передали родителям под обязательство о явке.

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Комментарии
1
AndrewBarsik
14 сентября 2024, 17:03
Как мирно и счастливо мы жили в спокойные 90-ые годы, когда неподкупные правоохранители жёстко пресекали любые проявления преступности и уже ко второй половине 90-ых полностью изжили позорное явление "рэкет"! Мудрые независимые судьи тогда разрешали дела по закону и даже у простых людей был шанс на справедливое решение/приговор. И надо же было совершить столь трагическую ошибку - довериться тем, кто 25-ый год подряд толкает нас к обрыву.
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