Семак выпустил против ЦСКА Соболева, Кассьерру и Лусиано

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 8-го тура чемпионата РПЛ против ЦСКА. Встреча пройдет 14 сентября в Москве.
Отметим, что с первых минут в составе сине-бело-голубых выйдут сразу три нападающих — Александр Соболев, Матео Кассьерра и Лусиано. Для Соболева эта игра станет дебютной в составе «Зенита».
Полностью состав выглядит так: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано.
В запасе остались: Денис Адамов, Михаил Кержаков, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Ильзат Ахметов, Дмитрий Васильев, Александр Ерохин, Педро, Артур, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой.
Матч начнется в 16:30. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».