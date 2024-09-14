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    На трассе «Россия» пожилой петербуржец отправил в реанимацию подростка

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    Подростка с множественными переломами увезли в больницу с федеральной трассы в Тосненском районе Ленобласти. Он угодил под колёса «Тойоты» на нерегулируемом переходе.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 сентября, 17-летний пешеход оказался на пути «Тойоты Камри» на 634-м километре трассы М-10 у села Ушаки накануне незадолго до половины четвёртого часа дня.

    В ведомстве уточнили, что юноша переходил дорогу по нерегулируемому переходу. По данным «Фонтанки», его госпитализировали в тяжёлом состоянии с переломами рёбер, лопатки, голени, ключицы, предплечья и травмами головы.

    За рулём «Тойоты» сидел 69-летний житель Колпино. В этом году штрафы за нарушение правил дорожного движения он оплачивал пять раз.

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