На «Коле» улетел в кювет и погиб мотоциклист из Петербурга

Поездка на мотоцикле по федеральной трассе в Кировском районе Ленобласти оказалась последней для 46-летнего жителя Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 сентября.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, смертельная авария произошла на 57-м километре трассы «Кола» накануне около половины седьмого часа вечера. Водитель «Хонды» не справился с управлением и упал на дорогу. Судя по фото, мотоцикл доставали из кювета.

