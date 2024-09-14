На «Коле» улетел в кювет и погиб мотоциклист из Петербурга

Поездка на мотоцикле по федеральной трассе в Кировском районе Ленобласти оказалась последней для 46-летнего жителя Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 сентября.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, смертельная авария произошла на 57-м километре трассы «Кола» накануне около половины седьмого часа вечера. Водитель «Хонды» не справился с управлением и упал на дорогу. Судя по фото, мотоцикл доставали из кювета.
Мужчина умер до приезда скорой. По предварительным данным «Фонтанки», это житель Красносельского района, ехавший в шлеме, но без прав категории А, необходимых для управления мотоциклом.
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