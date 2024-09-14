Полиция нашла ответственного за пожар на юго-востоке Петербурга, в котором сгорела машина за 1,2 миллиона

Неприятности в лице полицейских настигли жителя Петербурга в пятницу, 13-го. Оперативники постучали в его дверь в полночь. Спрашивали о пожаре, оставившем без машины фотографа.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 сентября, накануне оперативники уголовного розыска нагрянули в квартиру на улице Маяковского и увезли в отдел 39-летнюю петербурженку и её 42-летнего спутника. Её после разбирательства отпустили в статусе свидетеля, его задержали на двое суток как подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества путём поджога.

По данным полиции, мужчина приложил руку к пожару, в котором под утро 7 сентября пострадал Volvo S60, припаркованный на улице Ворошилова, 31. Тогда очевидцы заметили прохожего, бросившего бутылку на капот машины. По информации «Фонтанки», автомобиль принадлежит 35-летней жительнице Московского района, которая работает фотографом. Она оценила ущерб в 1,2 миллиона рублей.