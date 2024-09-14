В Стамбуле задержали одного из организаторов вооруженного нападения на церковь

По данным издания, в отдел был доставлен Висхан Солтаматьев. Мужчина входил в число тех, кто планировал нападение на итальянскую церковь, а также обеспечил исполнителей вооружением.

Правоохранители установили, что Солтаматьев действовал в интересах группировки «Вилаят Хорасан» — подразделения ИГ* в Афганистане. На допросе он признался в вербовке и финансировании запланированного нападения и предоставил следствию данные, связанные с финансовой и логистической деятельностью группировки.

28 января 2024 года двое в лыжных масках ворвались в католическую церковь Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер. Нападение было совершено около 11:40 во время проведения службы. Молящиеся бросились на пол, чтобы уберечься от пуль. В результате стрельбы один человек был ранен в голову, он погиб на месте.