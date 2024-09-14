В Стамбуле задержали одного из организаторов вооруженного нападения на церковь

Турецкая полиция задержала одного из организаторов вооруженного нападения, совершенного 28 января в католической церкви Санта-Мария. Об этом 14 сентября сообщает газета Yeni Şafak.
По данным издания, в отдел был доставлен Висхан Солтаматьев. Мужчина входил в число тех, кто планировал нападение на итальянскую церковь, а также обеспечил исполнителей вооружением.
Правоохранители установили, что Солтаматьев действовал в интересах группировки «Вилаят Хорасан» — подразделения ИГ* в Афганистане. На допросе он признался в вербовке и финансировании запланированного нападения и предоставил следствию данные, связанные с финансовой и логистической деятельностью группировки.
Расследование дела продолжается.
28 января 2024 года двое в лыжных масках ворвались в католическую церковь Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер. Нападение было совершено около 11:40 во время проведения службы. Молящиеся бросились на пол, чтобы уберечься от пуль. В результате стрельбы один человек был ранен в голову, он погиб на месте.
*«Исламское государство» (ИГ) признано террористической организацией и запрещено в России.
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