Полиция ищет икону XVIII века, похищенную с дачи петербурженки

Полицейские расследуют кражу святыни в Сланцевском районе Ленинградской области. Домушник унёс лик Богородицы в золочёной раме.

Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, накануне в полицию обратилась 42-летняя жительница Кронштадта с просьбой отыскать вора и Казанскую икону Божией Матери, которую он умыкнул из дачного дома в деревне Загорье. Когда именно незваный гость хозяйничал на даче, женщина сказать не смогла. По её предположению, похитить ценность могли в период с середины июля.

Петербурженка оценила ущерб в 120 тысяч рублей, отметив, что икона написала в XVIII веке. В полиции возбудили дело о краже.