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Происшествия В Лисьем носу пропала скульптура лисенка

В Лисьем носу пропала скульптура лисенка

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Скульптурное изображение лисенка исчезло с постамента у железнодорожной станции «Лисий нос» в Приморском районе Петербурга. Осталась только звезда.

На исчезновение скульптуры «Фонтанке» пожаловались читатели, которые 14 сентября специально приехали к станции посмотреть на лисенка. Увидели они только сиротливый камень и одинокую звезду.

до и после

В пресс-службе района оперативно не смогли сказать, куда делась скульптура. Однако ответ от районной администрации можно найти в их же паблике в ВК. Новость о появлении лисенка была опубликована 4 сентября. Уже через 4 дня в комментариях написали, что скульптура пропала и вместо нее оставлена записка с таким текстом: «Дорогой друг! Мне очень жаль... Мне пришлось убежать (меня хотели украсть) Я спасен! Очень скоро вернусь».

Позже пояснения были даны и от представителей администрации. «К сожалению, из-за вандализма была нарушена целостность конструкции. Фигурка лисенка будет возвращена на место не ранее чем через месяц. Скульптором будут производиться работы по усилению конструкции», — написали администраторы в паблике.

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