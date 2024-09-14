Четверо детей пострадали в ДТП на дорогах Петербурга. Их сбивали не только машины

Двое школьников и двое воспитанников детских садов оказались в больницах после ДТП, которые в один день произошли в разных районах Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 сентября.

По предварительной информации, у троих пострадавших ушибы и травмы головы. С переломом ноги в больницу увезли 6-летнего жителя Приморского района, оказавшегося на пути 25-летнего уроженца Архангельска, ехавшего на самокате.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около семи часов вечера самокатчик ехал по пешеходному переходу на Комендантском проспекте, 58, и сбил мальчика, который шёл с мамой.

За три часа до этого 9-летний третьеклассник на электросамокате угодил под колёса Fiat Punto у дома №29 на проспекте Культуры. По данным полиции, 19-летний водитель сбил ребёнка, который переезжал боковой проезд-дублёр вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых. Мальчик поступил к медикам с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Самому младшему из пострадавших в пятницу 4 года, он из Казахстана. Ребёнок переходил Болотную улицу в Калининском районе незадолго до пяти часов дня. Столкновения с ним не избежал 51-летний водитель Nissan X-Trail. От удара пешехода отбросило на припаркованную машину. В полиции уточнили, что пострадавший госпитализирован с ушибами в состоянии средней степени тяжести.

На набережной Обводного канала, 72, в начале четвёртого часа дня сотрясение мозга и ушиб ключицы получил 10-летний четвероклассник. По данным МВД, школьник ехал на заднем сидении Toyota RAV4 на бустере и был пристегнут ремнем безопасности. За рулём сидел 48-летний отец. В ведомстве сообщили, что при повороте налево на регулируемом перекрёстке он не предоставил преимущество другому водителю и въехал в Kia Ceed.