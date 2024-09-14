Компания пьяных мужчин устроила резню бензопилами в продуктовом магазине в Агалатово

Во Всеволожском районе Ленобласти компания пьяных мужчин устроила погром бензопилами в магазине, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 14 сентября. Помогали им двое подростков.

Действо развернулось в доме 7 по улице Жилгородок в деревне Агалатово. По предварительным данным, около 9 вечера накануне четверо мужчин повздорили с персоналом магазина. Посетители быстро перешли от слов к делу — при помощи двух бензопил они начали громить все вокруг, а затем спешно скрылись.

По данным «Фонтанки», спустя час подозреваемых в погроме «Магнита» нашли в расположенном неподалеку деревянном вагоне-бытовке, протрезветь они не успели. В результате в отдел были доставлены трое жителей Выборга в возрасте 16, 17 и 18 лет и 32-летний житель Ставропольского края. В отношении троих были составлены протоколы об административном правонарушении, самого младшего передали родителям. Все они официально не трудоустроены.