Шестиклассница погибла, делая селфи на последнем этаже высотки в Сосновом Бору

Юную жительницу Ленобласти нашли погибшей под окнами высотки в Сосновом Бору. На 18-м этаже остался друг, за несколько минут до этого слушавший шутки про смерть во время опасной фотосессии.

Экстренные службы к многоэтажке на Солнечной улице вызвали накануне около шести часов вечера, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. Помощь врачей 11-летней школьнице уже не требовалась, медикам оставалось констатировать смерть.

Как выяснили полицейские, вечер пятницы она проводила, гуляя с другом. На общий балкон 18-го этажа подростков привело желание сделать селфи. По предварительным данным, девочка позировала, сидя на перилах, и отвлеклась от съёмки, чтобы поболтать с подругой по телефону. Со смехом говорила в том числе о смерти. В какой-то момент она не удержала равновесие.

Школьница жила с матерью и отчимом. По словам родных, серьёзных конфликтов в семье не было, проблем с учёбой в шестом классе у дочери также не возникало.