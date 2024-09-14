    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, вос

    764мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.93eur100.8

    Масштабный сбой у Wildberries, решить проблему обещают скоро

    2091
    4 комментария

    У маркетплейса Wildberries с утра 14 сентября зафиксирован масштабный сбой. Товары только доехали до пунктов выдачи, а клиентам сообщают, что срок хранения уже истек.

    Подобные жалобы зафиксированы по всей стране. Проблема усугубляется тем, что с пользователей списывают деньги за то, что они якобы не пришли за своей посылкой, — по 100 рублей с каждой доставки.

    Маркетплейс обещает, что в ближайшее время статусы заказов станут корректными.

    «Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее», — пообещали в Wildberries порталу E1.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Guddd-Head14 Сен 2024 в 12:52
    Началось?)
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close