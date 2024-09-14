Масштабный сбой у Wildberries, решить проблему обещают скоро

У маркетплейса Wildberries с утра 14 сентября зафиксирован масштабный сбой. Товары только доехали до пунктов выдачи, а клиентам сообщают, что срок хранения уже истек.

Подобные жалобы зафиксированы по всей стране. Проблема усугубляется тем, что с пользователей списывают деньги за то, что они якобы не пришли за своей посылкой, — по 100 рублей с каждой доставки.

Маркетплейс обещает, что в ближайшее время статусы заказов станут корректными.

«Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее», — пообещали в Wildberries порталу E1.