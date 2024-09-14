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    В Петербурге ребёнок разбил голову, пытаясь выполнить трюк на самокате

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    С переломами костей черепа увезли в больницу пятиклассника из Приморского района Петербурга после катания на самокате. Мальчик пытался отработать трюк.

    Десятилетний пациент поступил в детскую больницу Святой Марии Магдалины в ночь на пятницу в тяжёлом состоянии, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. По предварительным данным, медики диагностировали переломы теменной и лобной костей, а также ушиб мозга.

    Мать рассказала, что мальчик крайне неудачно упал с самоката во время вечерней прогулки на Гладышевском проспекте.

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