В Петербурге ребёнок разбил голову, пытаясь выполнить трюк на самокате

С переломами костей черепа увезли в больницу пятиклассника из Приморского района Петербурга после катания на самокате. Мальчик пытался отработать трюк.

Десятилетний пациент поступил в детскую больницу Святой Марии Магдалины в ночь на пятницу в тяжёлом состоянии, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. По предварительным данным, медики диагностировали переломы теменной и лобной костей, а также ушиб мозга.

Мать рассказала, что мальчик крайне неудачно упал с самоката во время вечерней прогулки на Гладышевском проспекте.