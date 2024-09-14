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Общество Полиция приехала на музыкальный фестиваль Solar Systo Togarhering

Полиция приехала на музыкальный фестиваль Solar Systo Togarhering

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На фестиваль электронной, танцевальной и этнической музыки Solar Systo Togarhering («Систо») вечером 13 августа приехала полиция. Этой осенью культурное событие организовали на берегу Финского залива, возле мыса Кюрённиеми в Ленобласти.

Визит полиции на Systo наблюдал один из корреспондентов «Фонтанки», который сам был на фестивале. Правоохранители организовали проверку присутствующих на наличие наркотиков. Кроме этого, проверили документы у людей, чем-либо торгующих, – и был составлен как минимум один административный протокол о нарушении правил торговли.

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Организаторы фестиваля пока не комментируют ситуацию.

Фестиваль, известный сейчас как «Систо», организуют уже больше 20 лет. В первый раз его провели в окрестностях деревни Систо-Палкино Ленинградской области. Помимо музыкантов, на фестивале собираются художники, артисты фаер-шоу, наставники по йоге, участники ярмарки с едой и чаями, мастера хенд-мейд. По плану, фестиваль Systo в этом году должен продлиться четыре дня, c 13 по 16 сентября.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как устроен самый большой лесной фестиваль в Ленобласти.

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