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С каждым годом мы копим всё больше и больше знаний. И если вам казалось, что их даже применить некуда, то как бы не так — взять хотя бы наш тест на кругозор. Ведь только настоящие эрудиты смогут без ошибок дойти до самого конца. Докажите, что вы входите в их число.
Что изучает наука фелинология?
Про нанотехнологии слышали все, а сколько нанометров в метре?
Кто из этих персонажей не вымышленный?
Вы наверняка видели фотографии этих милых подводных существ. А помните, как они называются?
Стрекозы — мастера полета, но в каком случае им приходится ходить на ногах?
Римляне называли планеты в честь богов. А кем был Меркурий?
Какое из этих произведений написал не Лев Толстой?
Что означает фразеологизм «андроны едут»?
Какая рыба в океане самая большая?
Ну и напоследок: как называется эта проволока, держащая пробку шампанского?
Иван Некрасов
Измеряем кругозор: лишь настоящие эрудиты смогут ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов
Тест и правда был сложный
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Измеряем кругозор: лишь настоящие эрудиты смогут ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов
Похоже, вы неплохо разбираетесь в некоторых темах
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Измеряем кругозор: лишь настоящие эрудиты смогут ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов
Вы точно настоящий эрудит!