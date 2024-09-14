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    Измеряем кругозор: лишь настоящие эрудиты смогут ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов

    Пришло время проверить ваши знания

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    Чем чаще вы открывали книги, тем больше шансов у вас пройти наш тест
    Чем чаще вы открывали книги, тем больше шансов у вас пройти наш тестФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    С каждым годом мы копим всё больше и больше знаний. И если вам казалось, что их даже применить некуда, то как бы не так — взять хотя бы наш тест на кругозор. Ведь только настоящие эрудиты смогут без ошибок дойти до самого конца. Докажите, что вы входите в их число.

    Что изучает наука фелинология?

    Про нанотехнологии слышали все, а сколько нанометров в метре?

    Кто из этих персонажей не вымышленный?

    Вы наверняка видели фотографии этих милых подводных существ. А помните, как они называются?

    Вы наверняка видели фотографии этих милых подводных существ. А помните, как они называются?

    Стрекозы — мастера полета, но в каком случае им приходится ходить на ногах?

    Римляне называли планеты в честь богов. А кем был Меркурий?

    Какое из этих произведений написал не Лев Толстой?

    Что означает фразеологизм «андроны едут»?

    Какая рыба в океане самая большая?

    Ну и напоследок: как называется эта проволока, держащая пробку шампанского?

    Иван Некрасов

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Измеряем кругозор: лишь настоящие эрудиты смогут ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов

    Тест и правда был сложный

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Измеряем кругозор: лишь настоящие эрудиты смогут ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов

    Похоже, вы неплохо разбираетесь в некоторых темах

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Измеряем кругозор: лишь настоящие эрудиты смогут ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов

    Вы точно настоящий эрудит!

    Поделитесь результатом

    Чем чаще вы открывали книги, тем больше шансов у вас пройти наш тест
    Чем чаще вы открывали книги, тем больше шансов у вас пройти наш тестФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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