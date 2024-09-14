Измеряем кругозор: лишь настоящие эрудиты смогут ответить хотя бы на 8 из 10 вопросов

С каждым годом мы копим всё больше и больше знаний. И если вам казалось, что их даже применить некуда, то как бы не так — взять хотя бы наш тест на кругозор. Ведь только настоящие эрудиты смогут без ошибок дойти до самого конца. Докажите, что вы входите в их число.