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Политика Минцифры подготовило новые правила оказания услуг мобильной связи. Иностранцев обяжут предоставлять биометрию

Минцифры подготовило новые правила оказания услуг мобильной связи. Иностранцев обяжут предоставлять биометрию

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1 комментарий

Минцифры РФ разработало новые правила оказания услуг мобильной связи. Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, оформить договор россияне смогут при наличии паспорта, а иностранцы — только по биометрии.

Для россиян ведомство предлагает три способа оформления договора на услуги мобильной связи: по паспорту и через Госуслуги, а также через уполномоченную правительством РФ организацию или по биометрии.

Операторов связи обяжут проверить старые договоры до истечения переходного периода. Для россиян последний день — 1 ноября 2025 года, а для иностранцев — до 1 июля 2025 года.

Пользователям, у которым превышен лимит на сим-карты, придут уведомления. По закону, который президент РФ Владимир Путин подписал в августе этого года, максимальное количество номеров для россиян — 20, а для иностранцев — 10. В документе от Минцифры отмечается, что если абоненты не откажутся от симок сверх лимита в течение переходного периода, услуги мобильной связи им предоставят по всем номерам. Иностранным гражданам же за это время придется подтвердить личность по биометрии.

Оплатить мобильную связь наличными можно будет только с документом, удостоверяющим личность, или через Госуслуги.

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Комментарии
1
Slava_Rossii2
13 сентября 2024, 22:36
И как с паспортом класть наличку через терминалы?
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