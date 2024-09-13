Минцифры подготовило новые правила оказания услуг мобильной связи. Иностранцев обяжут предоставлять биометрию

Минцифры РФ разработало новые правила оказания услуг мобильной связи. Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, оформить договор россияне смогут при наличии паспорта, а иностранцы — только по биометрии.

Для россиян ведомство предлагает три способа оформления договора на услуги мобильной связи: по паспорту и через Госуслуги, а также через уполномоченную правительством РФ организацию или по биометрии.

Операторов связи обяжут проверить старые договоры до истечения переходного периода. Для россиян последний день — 1 ноября 2025 года, а для иностранцев — до 1 июля 2025 года.

Пользователям, у которым превышен лимит на сим-карты, придут уведомления. По закону, который президент РФ Владимир Путин подписал в августе этого года, максимальное количество номеров для россиян — 20, а для иностранцев — 10. В документе от Минцифры отмечается, что если абоненты не откажутся от симок сверх лимита в течение переходного периода, услуги мобильной связи им предоставят по всем номерам. Иностранным гражданам же за это время придется подтвердить личность по биометрии.

Оплатить мобильную связь наличными можно будет только с документом, удостоверяющим личность, или через Госуслуги.

