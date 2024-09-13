«Иди вперёд, не оборачивайся». В Петербурге обнаружили тела двух женщин у ЖК «Жизнь»

Тела двух женщин нашли под окнами жилого дома на улице Федора Котанова в Московском районе. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил читатель «Фонтанки».

Инцидент произошел накануне, 12 сентября. Погибших обнаружили примерно в 20:30 рядом с 18-этажным домом в ЖК «Жизнь». На место прибыли полицейские и медики скорой.

Известно, что одной из женщин было 25 лет. Уроженка Петербурга только недавно отпраздновала день рождения — в начале сентября. В социальных сетях у погибшей стоит жизнеутверждающий статус: «Иди вперёд, не оборачивайся». Второй было 38 лет, но её не удалось найти в соцетях.

