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Общество Fontanka.Digital «Глубокое средневековье»: на российском ТВ обсудили исторические принципы мира

«Глубокое средневековье»: на российском ТВ обсудили исторические принципы мира

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9 комментариев

Эта неделя на российском госТВ была посвящена обсуждению атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. В связке обсуждали перспективу появления у Киева дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Главные тезисы телеэкспертов публикует 13 сентября телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

— Украинские дроны не целятся в военные объекты, они направлены в густонаселенные районы и призваны оказать психологическое давление на россиян.

— Российские ПВО «отработали феноменально», как и в случае ударов по Крымскому мосту.

— Появление дальнобойного оружия у Украины заставит ее «подпрыгивать и попукивать», но на «огромную Россию это не повлияет».

Зачем нужно вбить Украину в «глубокое средневековье» и чего на самом деле хочет народ, узнаете в новом выпуске традиционной рубрики «Коробка передач».

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Комментарии
9
Slava_Rossii2
13 сентября 2024, 22:28
Кто-то ещё смотрит эту отрыжку пропаганды?
VKuser174198221
13 сентября 2024, 22:33
.......ни я, ни мои знакомые, ни знакомые моих знакомых эту Байду не смотрят..... может дикий глубинарий в дебрях Смоленской области?
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