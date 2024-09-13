«Глубокое средневековье»: на российском ТВ обсудили исторические принципы мира

Эта неделя на российском госТВ была посвящена обсуждению атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. В связке обсуждали перспективу появления у Киева дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Главные тезисы телеэкспертов публикует 13 сентября телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

— Украинские дроны не целятся в военные объекты, они направлены в густонаселенные районы и призваны оказать психологическое давление на россиян.

— Российские ПВО «отработали феноменально», как и в случае ударов по Крымскому мосту.

— Появление дальнобойного оружия у Украины заставит ее «подпрыгивать и попукивать», но на «огромную Россию это не повлияет».

Зачем нужно вбить Украину в «глубокое средневековье» и чего на самом деле хочет народ, узнаете в новом выпуске традиционной рубрики «Коробка передач».