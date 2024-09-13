Три машины столкнулись на «Коле», есть погибший и раненые. На «Нарве» навернулась фура

Пятница собирает серьезные аварии на федеральных трассах Ленобласти. На Мурманском шоссе — смертельная. Копится пробка.
Около 16:55 13 сентября на 104-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись три легковых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб и еще двое получили травмы.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, скорая и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме. По данным «Яндекс Пробок», на трассе скопился
А несколькими часами ранее серьезная авария произошла на трассе А-180 «Нарва». Около часа дня