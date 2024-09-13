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    Три машины столкнулись на «Коле», есть погибший и раненые. На «Нарве» навернулась фура

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    ДТП на трассе «Кола»
    ДТП на трассе «Кола»Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Пятница собирает серьезные аварии на федеральных трассах Ленобласти. На Мурманском шоссе — смертельная. Копится пробка.

    Около 16:55 13 сентября на 104-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись три легковых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб и еще двое получили травмы.

    На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, скорая и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме. По данным «Яндекс Пробок», на трассе скопился 1,5-километровый затор в обе стороны.

    ДТП на трассе «Нарва»
    ДТП на трассе «Нарва»Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    А несколькими часами ранее серьезная авария произошла на трассе А-180 «Нарва». Около часа дня на 59-м километре автодороги, в районе деревень Сельцо и Анташи, столкнулись грузовик и легковая. От удара большегруз опрокинулся набок. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «Мегаполис», его при этом развернуло почти поперек дороги. В результате ДТП пострадал один человек, добавили в дорожном управлении.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    ДТП на трассе «Кола»
    ДТП на трассе «Кола»Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ДТП на трассе «Нарва»
    ДТП на трассе «Нарва»Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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