В Петербурге хотят реорганизовать ГУП, отвечающий за погребение умерших

Власти Петербурга планируют реорганизовать ГУП «Ритуальные услуги», следует из проекта постановления правительства, опубликованного 13 сентября на портале антикоррупционной экспертизы.
Как следует из документа, его преобразуют в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Специализированная служба Санкт-Петербурга по осуществлению погребения умерших».
Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле предстоит в течение месяца после принятия постановления провести инвентаризацию имущества и обязательств ГУП.
Федеральный закон «О защите конкуренции» обязывает городские унитарные предприятия, действующие в рамках конкурентных рынков, провести реорганизацию либо заявить о ликвидации до 1 января 2025 года. Большая часть ГУПов будет реорганизована путем преобразования в госучреждения. Некоторые станут АО, но по-прежнему будут принадлежать городу.
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