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Город В Петербурге хотят реорганизовать ГУП, отвечающий за погребение умерших

В Петербурге хотят реорганизовать ГУП, отвечающий за погребение умерших

3 651
11 комментариев

Власти Петербурга планируют реорганизовать ГУП «Ритуальные услуги», следует из проекта постановления правительства, опубликованного 13 сентября на портале антикоррупционной экспертизы.

Как следует из документа, его преобразуют в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Специализированная служба Санкт-Петербурга по осуществлению погребения умерших».

Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле предстоит в течение месяца после принятия постановления провести инвентаризацию имущества и обязательств ГУП.

Федеральный закон «О защите конкуренции» обязывает городские унитарные предприятия, действующие в рамках конкурентных рынков, провести реорганизацию либо заявить о ликвидации до 1 января 2025 года. Большая часть ГУПов будет реорганизована путем преобразования в госучреждения. Некоторые станут АО, но по-прежнему будут принадлежать городу.

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Комментарии
11
Отец Родной
13 сентября 2024, 17:40
Глядишь, и рефрижератор в Токсово теперь освободится. Ан, нет, это ж не Ленобласть)))
Zet
13 сентября 2024, 17:55
и что даст смена вывески?
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