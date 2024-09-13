В Петербурге хотят реорганизовать ГУП, отвечающий за погребение умерших

Как следует из документа, его преобразуют в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Специализированная служба Санкт-Петербурга по осуществлению погребения умерших».

Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле предстоит в течение месяца после принятия постановления провести инвентаризацию имущества и обязательств ГУП.

Федеральный закон «О защите конкуренции» обязывает городские унитарные предприятия, действующие в рамках конкурентных рынков, провести реорганизацию либо заявить о ликвидации до 1 января 2025 года. Большая часть ГУПов будет реорганизована путем преобразования в госучреждения. Некоторые станут АО, но по-прежнему будут принадлежать городу.