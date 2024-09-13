Третьяковская галерея запускает конкурс для молодых художников «Картина мира»

Международный конкурс для молодых художников «Картина мира» запустили Государственная Третьяковская галерея и компания «Иннопрактика». Работы прошедших конкурсный отбор мастеров будут год экспонироваться в Третьяковской галерее, рассказал 13 сентября начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.



Новиков отметил, что для молодых художников это станет важным этапом, поскольку в резюме появится строчка, что работы выставлялись в Третьяковской галерее. «Это знак качества и трамплин для дальнейшей творческой карьеры», — цитирует начальника управления ТАСС.

