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    Третьяковская галерея запускает конкурс для молодых художников «Картина мира»

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    Международный конкурс для молодых художников «Картина мира» запустили Государственная Третьяковская галерея и компания «Иннопрактика». Работы прошедших конкурсный отбор мастеров будут год экспонироваться в Третьяковской галерее, рассказал 13 сентября начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Новиков отметил, что для молодых художников это станет важным этапом, поскольку в резюме появится строчка, что работы выставлялись в Третьяковской галерее. «Это знак качества и трамплин для дальнейшей творческой карьеры», — цитирует начальника управления ТАСС.

    Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева отметила, что музей заинтересован в конкурсе и ожидает к нему большое внимание со стороны молодых художников. Участвовать будут и те, кто занимается цифровыми видами искусства.

    X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур открылся 11 сентября и продлится до 14 сентября.

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