Правительство одобрит расширение оснований для списания долгов бойцов СВО

Кабмин РФ одобрит инициативу, расширяющую основания для списания кредитов участников СВО и их жен. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Будет расширен перечень оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим или его супругой», — заявил Мишустин. По словам премьер-министра, погасить свой долг смогут бойцы спецоперации, получившие государственную награду и уволенные с военной службы.

Помимо банковских кредитов участникам СВО спишут задолженности перед организациями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о долгах за свет, газ, воду и тепло. «Одновременно мы, конечно, освободим их от уплаты исполнительского сбора по таким делам», — добавил Мишустин.