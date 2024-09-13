Правительство одобрит расширение оснований для списания долгов бойцов СВО

Кабмин РФ одобрит инициативу, расширяющую основания для списания кредитов участников СВО и их жен. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
«Будет расширен перечень оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим или его супругой», — заявил Мишустин. По словам премьер-министра, погасить свой долг смогут бойцы спецоперации, получившие государственную награду и уволенные с военной службы.
Помимо банковских кредитов участникам СВО спишут задолженности перед организациями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о долгах за свет, газ, воду и тепло. «Одновременно мы, конечно, освободим их от уплаты исполнительского сбора по таким делам», — добавил Мишустин.
В августе этого года законопроект одобрила правительственная комиссия.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участников СВО. Согласно документу, бойцы не будут платить проценты по кредитам, начисленные за время кредитных каникул.
Кроме того, в августе этого года Путин подписал закон, запрещающий взыскивать выплаты за участие в СВО в случае банкротства. Поправки призваны защитить денежные выплаты гражданам за участие в боевых действиях, контртеррористических операциях и боевых заданиях, в том числе за пределами России, от списания по долгам при признании банкротом.