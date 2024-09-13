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    В Парголово открылся детский садик на 280 мест

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    На Михайловской дороге в Парголово открылся новый детский сад № 75. По данным Группы ЦДС, учреждение может принять 280 детей.

    Садик рассчитан на детей от одного года до семи лет. Внутри предусмотрены бассейн-лягушатник, залы для спорта и музыки, помещения для кружков, классы для подготовки к школе старших детей пяти-семи лет, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок и административные помещения.

    На огороженной и озелененной территории детского сада в ЖК Parkolovo создали отделенные друг от друга игровые и спортивные площадки для воспитанников разных возрастов.

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