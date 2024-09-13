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    В Колпино человек упал под электричку. Поезда шли с задержкой

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    Жители Петербурга сообщают, что утром 13 сентября в Колпино человек, предположительно студент, упал под электричку. В ОЖД «Фонтанке» подтвердили произошедшее.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Электричка прибыла точно по времени к станции, и затем люди начали что-то бурно обсуждать. Кто-то в толпе сказал, что человек, мужчина, упал прямо под состав поезда», — рассказала читательница.

    По ее словам, состав встал почти на час, а последующие электрички тоже шли с опозданием. Один из очевидцев, стоящих на платформе, сказал, что упавшим под поезд мог быть студент — у него в рюкзаке нашли зачетку.

    По данным мобильного приложения «РЖД Пассажирам», электричка, отправившаяся из Колпино в 9:54, прибыла в Петербург на 58 минут позже. С меньшим опозданием на Московский вокзал приехали пассажиры поезда, отправившегося из Колпино в 10:59. Фиксировалось опоздание только на две минуты.

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    «Фонтанка» выясняет подробности произошедшего.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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