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Афиша Plus Краевед проведет от Тарховки до Александровской и расскажет про «дачных героев» Фиделя Кастро и Анжелу Дэвис

Краевед проведет от Тарховки до Александровской и расскажет про «дачных героев» Фиделя Кастро и Анжелу Дэвис

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Руководителя Кубы и американскую правозащитницу часто представляют героями, но вот «дачными» — вряд ли. Узнаем об этом в процессе пешей прогулки и экскурсии по сохранившимся дачам на пространстве от Тарховки до Александровской. 16+

Историческая дача А.К. Гербиха в Александровской

В 1904 году модный и уже известный во всем мире писатель Максим Горький приехал подлечиться в санаторий «Сестрорецкий курорт». Основал его Петр Авенариус, инженер и предприниматель. Под строительство курорта кабинет министров выделил ему землю в бесплатную аренду, но Авенариус должен был построить участок железной дороги. Позже курорт получит Гран-при на Всемирной бальнеологической выставке. Неудивительно, что после скоропостижной смерти «сестрорецкого гения» Авенариуса одну из тамошних улиц назвали «Авенариусская». Но к тому времени, когда на сестрорецкие земли наведался, скажем, Фидель Кастро в ходе своего визита в СССР, улица уже давно носила другое название — в честь Максима Горького. Лидер Кубы, как и американка Анджела Дэвис, посетили эти края, конечно, не как курортные. В Сестрорецком Разливе есть музейный комплекс — «Шалаш» и «Сарай», где незадолго до революции скрывался Ленин.

Виктор Амчиславский предлагает посмотреть на сохранившийся дачный модерн, на владения графа Стенбок-Фермора, побеседовать с местным хранителем памяти — краеведом и пушкинистом Виктором Федоровым, а заодно расскажет, «что угрожало Фиделю Кастро и Анджеле Дэвис на местном пограничье».

Идем 15 сентября на экскурсию «От Тарховки до Александровской: Фидель Кастро и другие дачные герои с Виктором Амчиславским». Подробности на сайте ДК Лурье, начало в 13:40.

Александра Шеромова

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