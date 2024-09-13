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Происшествия Автомобиль превратился в груду металла после ДТП со стоящей уборочной машиной на Софийской

Автомобиль превратился в груду металла после ДТП со стоящей уборочной машиной на Софийской

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6 комментариев

Автомобиль превратился в груду металла после столкновения с машиной уборочной техники на Софийской улице в Колпинском районе Петербурга 13 сентября. Одного из водителей госпитализировали в тяжелом состоянии. Подробности сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

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Дорожная авария случилась около 10:10 у дома 149 на территории поселка Петро-Славянка. По предварительным данным, 26-летний водитель «Субару Импреза», не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в остановившуюся в левом ряду спецмашину.

Судя по кадрам с места ДТП, передняя часть автомобиля оказалась полностью раскурочена, крыша машины срезана. В результате ДТП водитель иномарки с травмами был доставлен в больницу.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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Комментарии
6
NSE
13 сентября 2024, 12:34
А чего проверять, если все очевидно?
Entrenador2005
13 сентября 2024, 12:25
Субарист - предпоследняя ступенька в иерархии диарейщиков. На вершине пирамиды сами знаете кто.
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