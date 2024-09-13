Автомобиль превратился в груду металла после ДТП со стоящей уборочной машиной на Софийской

Автомобиль превратился в груду металла после столкновения с машиной уборочной техники на Софийской улице в Колпинском районе Петербурга 13 сентября. Одного из водителей госпитализировали в тяжелом состоянии. Подробности сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Дорожная авария случилась около 10:10 у дома 149 на территории поселка Петро-Славянка. По предварительным данным, 26-летний водитель «Субару Импреза», не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в остановившуюся в левом ряду спецмашину.

Судя по кадрам с места ДТП, передняя часть автомобиля оказалась полностью раскурочена, крыша машины срезана. В результате ДТП водитель иномарки с травмами был доставлен в больницу.

