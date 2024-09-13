Смертельное ДТП в Ленобласти: «Логан» выскочил на встречку и сбил мопед, ехавший в темноте без фар в алкогольных парах

Ошибки сделали оба водителя, а погиб пассажир. Смертельное ДТП произошло минувшим вечером на юге Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 13 сентября.
«Рено Логан» и мопед столкнулись 12 сентября около 20:20 на 20-м километре дороги Анташи — Ропша — Красное Село. По предварительной версии, 43-летний петербуржец на машине по какой-то причине выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший там скутер Jialing JL50QT-30. При этом скутер двигался в тёмное время суток с выключенными фарами, 48-летний водитель был пьян. Прав у него нет (никогда не получал), госномеров на мопеде тоже нет. Известно, что оба водителя в этом году ни разу не попадались на нарушениях ПДД.
На месте ДТП скончался пассажир мопеда — 44-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в полицию, составили в отношении него административный протокол за нетрезвое вождение без прав (статья 12.8, часть 3, КоАП РФ) и поместили за решётку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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