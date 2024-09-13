ФСБ заявила о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства в Москве

ФСБ сообщает о получении документов, подтверждающих, что британские власти координировали эскалацию международной военно-политической обстановки. За подрывную политику на российском направлении и в СНГ, по данным ФСБ, отвечал Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. Основной задачей этой спецслужбы стало нанесение стратегического поражения России, считают в ФСБ. Об этом пишет 13 сентября РИА Новости.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены документальные материалы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки», — говорится в сообщении.
По информации ФСБ, в действиях шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве выявлены признаки разведывательно-подрывной работы. Их аккредитация прекращена. ФСБ потребовала, чтобы при наличии подобных признаков работа британских дипломатов в РФ прекращалась досрочно.
В феврале 2024 года ФСБ заявляла, что в Херсонской области вскрыта деятельность «Британского cовета»: официально он развивал сотрудничество в области образования, культуры и искусства, а на самом деле, по данным службы, вёл разведку в интересах киевского режима.