    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-в

    762мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.11eur100.39

    ФСБ заявила о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства в Москве

    9570
    27 комментариев

    ФСБ сообщает о получении документов, подтверждающих, что британские власти координировали эскалацию международной военно-политической обстановки. За подрывную политику на российском направлении и в СНГ, по данным ФСБ, отвечал Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. Основной задачей этой спецслужбы стало нанесение стратегического поражения России, считают в ФСБ. Об этом пишет 13 сентября РИА Новости.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены документальные материалы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки», — говорится в сообщении.

    По информации ФСБ, в действиях шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве выявлены признаки разведывательно-подрывной работы. Их аккредитация прекращена. ФСБ потребовала, чтобы при наличии подобных признаков работа британских дипломатов в РФ прекращалась досрочно.

    В феврале 2024 года ФСБ заявляла, что в Херсонской области вскрыта деятельность «Британского cовета»: официально он развивал сотрудничество в области образования, культуры и искусства, а на самом деле, по данным службы, вёл разведку в интересах киевского режима.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФСБ
    ЛАЙК6
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close