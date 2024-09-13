Два человека пострадали в жестком ДТП с автомобилем и автобусом на КАД

Серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло на участке КАД в Ломоносовском районе Ленобласти 12 сентября. Есть пострадавшие, передает 47news со ссылкой на дорожную полицию.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщение о ДТП на 92-м километре внешнего кольца КАД поступило в дежурную службу около 19:30. Легковой автомобиль наехал на стоящий на аварийной остановке автобус, перегородив две полосы.
По предварительным данным, пострадали два человека. Их состояние и обстоятельства произошедшего устанавливаются.