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    Два человека пострадали в жестком ДТП с автомобилем и автобусом на КАД

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    Серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло на участке КАД в Ломоносовском районе Ленобласти 12 сентября. Есть пострадавшие, передает 47news со ссылкой на дорожную полицию.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщение о ДТП на 92-м километре внешнего кольца КАД поступило в дежурную службу около 19:30. Легковой автомобиль наехал на стоящий на аварийной остановке автобус, перегородив две полосы.

    По предварительным данным, пострадали два человека. Их состояние и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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