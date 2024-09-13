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Город Образ жизни #отЛИЧНЫЙпитер карточки Как провести выходной день с ребенком в Петербурге? 6 идей

Как провести выходной день с ребенком в Петербурге? 6 идей

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Поучаствовать в квесте или отправиться на увлекательную экскурсию по городу? Посетить скалодром или познакомиться с драконом? «(От)Личный Петербург» собрал 6 идей, как вашему ребенку получить яркие впечатления и новые знания. Рассказываем подробнее и делимся местами.

  1. Познакомиться с маленькими хранителями города
  2. Сходить в научный музей
  3. Отправиться в приключение
  4. Попробовать что-то вкусное
  5. Сходить на экскурсию по любимому городу
  6. Отправиться в путешествие на остров
1

Познакомиться с маленькими хранителями города

Есть такие коренные обитатели Петербурга, с которыми особенно любят знакомиться дети. Во время прогулки по городу их можно встретить в самых неожиданных местах: на гранитной набережной, на фасаде дома, а то и вовсе в неприметном дворике.

Мы назвали их маленькими хранителями Петербурга. Это непарадные памятники и скульптуры малых форм, которые очень любят горожане.

Конек-горбунок, Зеленый дракон, кот Елисей и кошка Василиса, Потерянная книга и Вещая кляча. Список 10 знаковых памятников ищите здесь. А тут голосуйте за лучший.

2

Сходить в научный музей

Наука — вовсе не скучное занятие. Если рассказывать об окружающем мире доступно и увлекательно, то законы природы покажутся ребенку не менее интересными, чем законы магии из мультфильма.

В некоторых научные музеях и выставочных пространствах в Петербурге детям будет даже интереснее, чем взрослым. Хотите побывать в штурманской настоящего ледокола? А увидеть арктический самолет-амфибию? Ну а оказаться в симуляторе поезда? Вот 10 кандидатов на звание лучшего в нашей номинации «Научный Петербург». Голосуйте за того, кто больше понравится, — и выбирайте, куда пойти.

3

Отправиться в приключение

Лучшая идея, которая подходит для любого случая: пойти с ребенком в место, предназначенное специально для семейного отдыха. Такое, где не скучно ни малышам, ни их родителям.

В нашем городе таких много. Вместе с читателями, экспертом-куратором и комитетом по развитию туризма «(От)Личный Петербург» отобрал из них 10 самых лучших. В списке финалистов номинации «Семейные приключения» вы найдете места для занятия скалолазанием и сап-серфингом, детские программы в музеях, прогулочные маршруты. Выбирайте, тестируйте и голосуйте за любимое место!

4

Попробовать что-то вкусное

Как насчет сладкого перекуса? Даже если вы регулярно бываете в петербургских кондитерских, вы точно попробовали еще не все знаковые десерты нашего города.

В одном заведении готовят невероятные эклеры с самыми разными начинками. В другом — десерты без сахара или с минимальным его содержанием. В третьем — разнообразные слойки, круассаны и краффины.

Выберите одно из 10 и устройте себе сладкие выходные! И не забудьте отдать свой голос любимчику.

5

Сходить на экскурсию по любимому городу

Если экскурсии ассоциируются у вас с чем-то нудным и неинтересным, смеем заверить: это не так. Некоторые гиды рассказывают о нашем городе и его адресах так увлекательно, будто читают сказку. А есть еще иммерсивные проекты и экскурсии-квесты…

Как насчет того, чтобы попытаться выбраться с острова Новая Голландия? А посмотреть с воды на форты Кронштадта? Или просто прогуляться по городу и послушать интересные истории о неформальных достопримечательностях в формате дружеской беседы?

10 самых интересных туристических программ найдете здесь. Выбирайте ту, что нравится больше всего, и отправляйтесь в увлекательную прогулку по городу. И поддержите своего кандидата — проголосуйте за него.

6

Отправиться в путешествие на остров

Не покидая Петербург, вы можете совершить путешествие на остров Котлин — в город-крепость Кронштадт. В этом году ему исполняется 320 лет. В честь этого мы учредили специальную номинацию и вместе с читателями отобрали лучшие места этого города.

Возле какого дерева загадать желание, чтобы оно исполнилось? Где посмотреть на модели маяков Финского залива? Как оказаться внутри огромной подводной лодки? Ответы ищите тут. И голосуйте за место, которое вам нравится больше всего.

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