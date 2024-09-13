Как провести выходной день с ребенком в Петербурге? 6 идей

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Если экскурсии ассоциируются у вас с чем-то нудным и неинтересным, смеем заверить: это не так. Некоторые гиды рассказывают о нашем городе и его адресах так увлекательно, будто читают сказку. А есть еще иммерсивные проекты и экскурсии-квесты…



Как насчет того, чтобы попытаться выбраться с острова Новая Голландия? А посмотреть с воды на форты Кронштадта? Или просто прогуляться по городу и послушать интересные истории о неформальных достопримечательностях в формате дружеской беседы?