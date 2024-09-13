Как провести выходной день с ребенком в Петербурге? 6 идей

Поучаствовать в квесте или отправиться на увлекательную экскурсию по городу? Посетить скалодром или познакомиться с драконом? «(От)Личный Петербург» собрал 6 идей, как вашему ребенку получить яркие впечатления и новые знания. Рассказываем подробнее и делимся местами.
- Познакомиться с маленькими хранителями города
- Сходить в научный музей
- Отправиться в приключение
- Попробовать что-то вкусное
- Сходить на экскурсию по любимому городу
- Отправиться в путешествие на остров
Познакомиться с маленькими хранителями города
Есть такие коренные обитатели Петербурга, с которыми особенно любят знакомиться дети. Во время прогулки по городу их можно встретить в самых неожиданных местах: на гранитной набережной, на фасаде дома, а то и вовсе в неприметном дворике.
Мы назвали их маленькими хранителями Петербурга. Это непарадные памятники и скульптуры малых форм, которые очень любят горожане.
Конек-горбунок, Зеленый дракон, кот Елисей и кошка Василиса, Потерянная книга и Вещая кляча. Список 10 знаковых памятников ищите здесь. А тут голосуйте за лучший.
Сходить в научный музей
Наука — вовсе не скучное занятие. Если рассказывать об окружающем мире доступно и увлекательно, то законы природы покажутся ребенку не менее интересными, чем законы магии из мультфильма.
В некоторых научные музеях и выставочных пространствах в Петербурге детям будет даже интереснее, чем взрослым. Хотите побывать в штурманской настоящего ледокола? А увидеть арктический самолет-амфибию? Ну а оказаться в симуляторе поезда? Вот 10 кандидатов на звание лучшего в нашей номинации «Научный Петербург». Голосуйте за того, кто больше понравится, — и выбирайте, куда пойти.
Отправиться в приключение
Лучшая идея, которая подходит для любого случая: пойти с ребенком в место, предназначенное специально для семейного отдыха. Такое, где не скучно ни малышам, ни их родителям.
В нашем городе таких много. Вместе с читателями, экспертом-куратором и комитетом по развитию туризма «(От)Личный Петербург» отобрал из них 10 самых лучших. В списке финалистов номинации «Семейные приключения» вы найдете места для занятия скалолазанием и сап-серфингом, детские программы в музеях, прогулочные маршруты. Выбирайте, тестируйте и голосуйте за любимое место!
Попробовать что-то вкусное
Как насчет сладкого перекуса? Даже если вы регулярно бываете в петербургских кондитерских, вы точно попробовали еще не все знаковые десерты нашего города.
В одном заведении готовят невероятные эклеры с самыми разными начинками. В другом — десерты без сахара или с минимальным его содержанием. В третьем — разнообразные слойки, круассаны и краффины.
Выберите одно из 10 и устройте себе сладкие выходные! И не забудьте отдать свой голос любимчику.
Сходить на экскурсию по любимому городу
Если экскурсии ассоциируются у вас с чем-то нудным и неинтересным, смеем заверить: это не так. Некоторые гиды рассказывают о нашем городе и его адресах так увлекательно, будто читают сказку. А есть еще иммерсивные проекты и экскурсии-квесты…
Как насчет того, чтобы попытаться выбраться с острова Новая Голландия? А посмотреть с воды на форты Кронштадта? Или просто прогуляться по городу и послушать интересные истории о неформальных достопримечательностях в формате дружеской беседы?
10 самых интересных туристических программ найдете здесь. Выбирайте ту, что нравится больше всего, и отправляйтесь в увлекательную прогулку по городу. И поддержите своего кандидата — проголосуйте за него.
Отправиться в путешествие на остров
Не покидая Петербург, вы можете совершить путешествие на остров Котлин — в город-крепость Кронштадт. В этом году ему исполняется 320 лет. В честь этого мы учредили специальную номинацию и вместе с читателями отобрали лучшие места этого города.