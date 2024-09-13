Вот 10 мест, которые работают в Петербурге десятилетиями. Проголосуйте за лучшее

Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных заведений и учреждений, которые работают в нашем городе больше 50 лет. Вместе с куратором номинации — исполнительным директором группы туристических компаний Оксаной Лебедевой — мы отобрали из них десятку финалистов.
Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего!
«Навсегда» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем объекты притяжения и городской гордости, радующие своей работой уже не одно поколение петербуржцев. Вот кто вышел в финал:
- ДК им. Кирова;
- Магазин купцов Елисеевых;
- «Подписные издания» и «Академкнига»;
- Ботанический сад;
- Дом кино;
- ДЛТ;
- Магазин «Яхонт»;
- Санкт-Петербургская академическая филармония им. Шостаковича;
- Ресторан «Тройка»;
- БДТ.
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих мест вы любите больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!
Как проголосовать:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу голосования.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Выбрать одного кандидата в номинации.
- Нажать на кнопку «Голосовать».
- Повторить для другой номинации.
Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!