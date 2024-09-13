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    Вот 10 мест, которые работают в Петербурге десятилетиями. Проголосуйте за лучшее

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    6 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных заведений и учреждений, которые работают в нашем городе больше 50 лет. Вместе с куратором номинации — исполнительным директором группы туристических компаний Оксаной Лебедевой — мы отобрали из них десятку финалистов.

    Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего!

    «Навсегда» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем объекты притяжения и городской гордости, радующие своей работой уже не одно поколение петербуржцев. Вот кто вышел в финал:

    1. ДК им. Кирова;
    2. Магазин купцов Елисеевых;
    3. «Подписные издания» и «Академкнига»;
    4. Ботанический сад;
    5. Дом кино;
    6. ДЛТ;
    7. Магазин «Яхонт»;
    8. Санкт-Петербургская академическая филармония им. Шостаковича;
    9. Ресторан «Тройка»;
    10. БДТ.

    Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих мест вы любите больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!

    Как проголосовать:

    1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
    2. Изучить описание номинаций.
    3. Перейти на страницу голосования.
    4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
    5. Выбрать одного кандидата в номинации.
    6. Нажать на кнопку «Голосовать».
    7. Повторить для другой номинации.

    Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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