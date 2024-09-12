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Спорт СКА всухую проиграл «Трактору», это третье поражение армейцев в четырех матчах

СКА всухую проиграл «Трактору», это третье поражение армейцев в четырех матчах

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Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Встреча проходила в Петербурге 12 сентября. Армейцы с Невы уступили со счетом 0:3 (0:0, 0:0, 0:3).

Голы у «Трактора» забили Максим Шабанов (48 минута, 59 — в пустые ворота) и Виталий Кравцов (52).

Таким образом, в четырех стартовых матчах у СКА три поражения. Следующий матч армейцы сыграют 15 сентября в Петербурге против тольяттинской «Лады».

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Комментарии
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Ser_N0771
12 сентября 2024, 22:12
это, наверное, потому что у них зарплаты меньше чем в Зените...
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