При квартирном пожаре на Заневском проспекте погиб мужчина. Огонь охватил всего 2 «квадрата»

Один человек погиб при пожаре в Красногвардейском районе. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире дома 7/7 на Заневском проспекте поступило в дежурную часть в 17:16. Пламя охватило обстановку в одной из комнат на площади 2 квадратных метра. К ликвидации огня привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.
К 17:40 возгорание полностью потушили, но без жертв не обошлось. «В результате пожара погиб мужчина», — говорится в сообщении.
Причины появления огня и другие подробности устанавливаются.
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