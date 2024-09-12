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Происшествия При квартирном пожаре на Заневском проспекте погиб мужчина. Огонь охватил всего 2 «квадрата»

При квартирном пожаре на Заневском проспекте погиб мужчина. Огонь охватил всего 2 «квадрата»

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Один человек погиб при пожаре в Красногвардейском районе. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире дома 7/7 на Заневском проспекте поступило в дежурную часть в 17:16. Пламя охватило обстановку в одной из комнат на площади 2 квадратных метра. К ликвидации огня привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

К 17:40 возгорание полностью потушили, но без жертв не обошлось. «В результате пожара погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Причины появления огня и другие подробности устанавливаются.

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