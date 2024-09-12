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Общество Блокадница в Финляндии впервые получила паспорт по новому закону

Блокадница в Финляндии впервые получила паспорт по новому закону

3 009
4 комментария

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вручил российский паспорт гражданке Финляндии, которая жила в блокадном Ленинграде. Александра Сеппеля стала первой, кому удалось получить гражданство РФ в республике по новому закону. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в Telegram-канале российского посольства.

Весной этого года гражданка Финляндии обратилась в посольство РФ с просьбой о получении российского гражданства. Так, уже осенью, 12 сентября, состоялась церемония вручения Александре Сеппеля паспорта гражданки РФ.

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Как отметили в дипмиссии, жительница блокадного Ленинграда стала первым ветераном Великой Отечественной войны, которая получила российское гражданство в Финляндии по новому закону.

Согласно нововведениям, действующим с октября 2023 года, рассмотрение заявок на гражданство РФ сократилось с одного года до трех месяцев.

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Комментарии
4
почти бросил..)
12 сентября 2024, 19:31
А.., давайте посчитаем, допустим, она родилась в.. 1945-ом и - сразу в Бой, тогда ей, сейчас, должно быть.. 79 лет но, вряд ли так на сам деле было, лет 10 надо всё же накинуть, тогда - 89 лет ей, при условии, что в 1945-ом, в 10 лет она уже сражалась, может, насчёт ветерана Великой Отечественной всё же напутали?..)
280857236
12 сентября 2024, 18:44
И теперь в Ленинград-Петербург на совсем?
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