Блокадница в Финляндии впервые получила паспорт по новому закону

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов вручил российский паспорт гражданке Финляндии, которая жила в блокадном Ленинграде. Александра Сеппеля стала первой, кому удалось получить гражданство РФ в республике по новому закону. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в Telegram-канале российского посольства.

Весной этого года гражданка Финляндии обратилась в посольство РФ с просьбой о получении российского гражданства. Так, уже осенью, 12 сентября, состоялась церемония вручения Александре Сеппеля паспорта гражданки РФ.

Как отметили в дипмиссии, жительница блокадного Ленинграда стала первым ветераном Великой Отечественной войны, которая получила российское гражданство в Финляндии по новому закону.

Согласно нововведениям, действующим с октября 2023 года, рассмотрение заявок на гражданство РФ сократилось с одного года до трех месяцев.

