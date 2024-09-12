Убил и пытался измельчить блендером. В Швейцарии произошла семейная драма

В Швейцарии мужчина убил свою жену и пытался блендером измельчить ее тело. О семейной драме 12 сентября сообщает издание Bzbasel со ссылкой на материалы суда.



Трагедия произошла в Биннингене в феврале текущего года. История оказалась не совсем простая. Местный житель сначала заявил правоохранителям, что его жена напала на него, а он якобы защищался. При этом, по версии следствия, муж сначала задушил свою жену, а после расчленил труп ножом и садовыми ножницами. Позже экспертиза показала, что некоторые части ее тела были измельчены блендером. Таким образом мужчина пытался скрыть следы своего преступления. Прокуратура сообщала, что ранее муж уже применял к свой супруге насилие. Известно, что у пары есть двое детей.