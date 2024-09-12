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    Убил и пытался измельчить блендером. В Швейцарии произошла семейная драма

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    В Швейцарии мужчина убил свою жену и пытался блендером измельчить ее тело. О семейной драме 12 сентября сообщает издание Bzbasel со ссылкой на материалы суда.

    Трагедия произошла в Биннингене в феврале текущего года. История оказалась не совсем простая. Местный житель сначала заявил правоохранителям, что его жена напала на него, а он якобы защищался. При этом, по версии следствия, муж сначала задушил свою жену, а после расчленил труп ножом и садовыми ножницами. Позже экспертиза показала, что некоторые части ее тела были измельчены блендером. Таким образом мужчина пытался скрыть следы своего преступления. Прокуратура сообщала, что ранее муж уже применял к свой супруге насилие. Известно, что у пары есть двое детей.

    На данный момент мужчина арестован. Он подавал прошение об освобождении из-под стражи. Однако его просьба не увенчалась успехом, суд ему отказал.

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