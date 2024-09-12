«Дружба» не ржавеет. Каким будет конгрессно-выставочный центр рядом с «Юноной»

До 2029 года на юге Петербурга появится конгрессно-выставочный центр с гостиницами и общественными зонами за
Что это за проект
В 2018 году Смольный заключил инвестиционный договор о строительстве конгрессно-выставочного комплекса с компанией «ЭсБиАй». Под него город без торгов выделил ей территорию на проспекте Маршала Казакова по соседству с рынком «Юнона», именно там должен был появиться российско-китайский КВЦ с символическим названием «Дружба».
Собственниками ООО «ЭсБиАй» являются Jinyuan Investment Development Group Limited (Гонконг), Beijing Hongfu Holding Group Co., Ltd. (Китай) и ООО «Фита Консалтинг» (Петербург). Владельцем «Фита Консалтинг» является Цюй Хунянь.
Впрочем, о проекте говорили еще за несколько лет до того, как «ЭсБиАй» получила статус стратегического инвестора Петербурга. Проект делового квартала в частности представили
Тогда предполагалось, что в деловом квартале будут две доминанты — 25-этажные здания гостиниц с бизнес-центрами, а сам проект включал в себя и офисы, и торговые площади, и ресторанную зону, а также зеленое пространство. Общая площадь комплекса называлась в районе
Планировалось, что КВЦ построят до 2026 года, но годы шли, и реализация как будто встала на паузу, а потом и вовсе затихла, хотя договор аренды всё это время оставался действующим. В августе
Каким будет новый проект
Планируемый объем инвестиций в настоящее время —
Разработкой нового проекта занимается архитектурное бюро «Урбис СПБ», которое создал и возглавляет Олег Харченко — в прошлом главный архитектор Петербурга и глава комитета по градостроительству. Сам Харченко является главным архитектором проекта КВЦ «Дружба».
Как он рассказал «Фонтанке», в настоящее время ведется обсуждение с заказчиком новой структуры делового квартала. Утвержденный проект планировки (ППТ) разрешает построить порядка
Срок действия договора аренды участка по адресу проспект Маршала Казакова,
Квартал будет представлять собой не моноблок, как ранее, а комплекс отдельно стоящих сооружений. «Главное» среди них — конечно, непосредственно сам конгрессно-выставочный центр площадью порядка
Функционал в целом останется таким, как и в прежнем варианте: КВЦ, бизнес-центр, торговый комплекс, гостиницы, зеленые зоны и ресторанная улица. Предупреждая вопросы: жилье в рамках проекта строить не будут.
«Сам КВЦ будет разработан как универсальное пространство, в котором можно будет проводить и конгрессы, и выставки. За счет возможности трансформации помещений появится возможность менять размеры залов, для того чтобы, скажем, иметь возможность провести целую серию небольших выставок или одну большую. Но в общем это будет такой универсальный, многофункциональный объем», — объяснил архитектор.
Строительство КВЦ предполагается в три очереди. В рамках первой должны появиться гостиница, ресторанная улица и бизнес-центр. Как объяснил Олег Харченко, это обусловлено тем, что сначала в пространство надо вдохнуть жизнь, в том числе и экономическую. Здание выставочного центра планируется построить во второй очереди.
А что там со свалкой?
Авторы и заказчики предполагают, что здания расположатся ближе к краю участка, а его центр займет большая рекреационная зона с искусственным водоемом и парком.
«Поскольку речь идет в первую очередь о том, что у нас территория необычная и сопряжена с рекультивацией нашего участка, мы думаем о том, что стержнем проекта будет тема экологии городского пространства», — прокомментировал Олег Харченко.
Участок действительно имеет экологически сложную историю: когда-то давно на этом месте была свалка, сейчас грунт минерализовался. И прежде, чем начать детальное проектирование, должны быть сделаны экологическое обследование и глубокие бурения этой территории. Итогом этой работы должно быть многообразное обследование грунта, включая его физические, биологические и химические параметры. Планируется, что эта работа будет проведена до конца
«Приглашены специальные команды, которые будут этим заниматься, будут сделаны выводы, которые рассмотрят соответствующие органы федерального уровня. И только после этого будет принято окончательное решение — возможно или нет вести такое строительство», — пояснил архитектор.
В рамках предыдущей версии проекта подобные исследования тоже проводились, однако они носили менее масштабный характер. С тех пор законодательство изменилось, и оно требует уже более детального изучения. Результаты инвестор планирует обнародовать: чтобы с самого начала не возникали конфликты с общественностью.
Собеседник отметил, что весь проект — это некий серьезный эксперимент, задача которого — дать этой сложной территории вторую жизнь. Если этот эксперимент удастся, в Петербурге в будущем могут появиться еще три-четыре комплекса в локациях с экологически сложной историей.
Если итоги обследования не принесут никаких неприятных сюрпризов, то в течение
Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»