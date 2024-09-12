«Дружба» не ржавеет. Каким будет конгрессно-выставочный центр рядом с «Юноной»

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До 2029 года на юге Петербурга появится конгрессно-выставочный центр с гостиницами и общественными зонами за 50 млрд . Проектом занимается компания бывшего главного архитектора города, о прежнем варианте с двумя башнями можно забыть.



Что это за проект В 2018 году Смольный заключил инвестиционный договор о строительстве конгрессно-выставочного комплекса с компанией «ЭсБиАй». Под него город без торгов выделил ей территорию на проспекте Маршала Казакова по соседству с рынком «Юнона», именно там должен был появиться российско-китайский КВЦ с символическим названием «Дружба».



Собственниками ООО «ЭсБиАй» являются Jinyuan Investment Development Group Limited (Гонконг), Beijing Hongfu Holding Group Co., Ltd. (Китай) и ООО «Фита Консалтинг» (Петербург). Владельцем «Фита Консалтинг» является Цюй Хунянь.

Впрочем, о проекте говорили еще за несколько лет до того, как «ЭсБиАй» получила статус стратегического инвестора Петербурга. Проект делового квартала в частности представили в 2016 году на крупнейшем салоне-выставке инвестиционной недвижимости MIPIM. Сейчас рендеры этого проекта в интернете ищутся уже с трудом.

Тогда предполагалось, что в деловом квартале будут две доминанты — 25-этажные здания гостиниц с бизнес-центрами, а сам проект включал в себя и офисы, и торговые площади, и ресторанную зону, а также зеленое пространство. Общая площадь комплекса называлась в районе 700 тысяч квадратных метров.

Планировалось, что КВЦ построят до 2026 года, но годы шли, и реализация как будто встала на паузу, а потом и вовсе затихла, хотя договор аренды всё это время оставался действующим. В августе 2024 года стало известно, что планы остались в силе, но про предыдущий эскиз можно забыть — началась разработка нового. Каким будет новый проект Планируемый объем инвестиций в настоящее время — 50 млрд рублей, рассказали «Фонтанке» в компании. «Пауза в реализации проекта была связана с формальными вещами, в частности с тем, что в Генплане изменили деловую зону участка на зону зеленых насаждений. Три года разбирались, решить этот вопрос удалось совсем недавно», — прокомментировал инвестор.



Фото: РГИС Фото: РГИС Поделиться Поделиться





Разработкой нового проекта занимается архитектурное бюро «Урбис СПБ», которое создал и возглавляет Олег Харченко — в прошлом главный архитектор Петербурга и глава комитета по градостроительству. Сам Харченко является главным архитектором проекта КВЦ «Дружба».

Как он рассказал «Фонтанке», в настоящее время ведется обсуждение с заказчиком новой структуры делового квартала. Утвержденный проект планировки (ППТ) разрешает построить порядка 700 тысяч квадратных метров недвижимости — и первый вариант концепции был выполнен с учетом этого параметра. «Сейчас заказчик считает, что это очень большая цифра, и хотел бы в новой версии увидеть проект немного меньше. Пока обсуждается создание много функционального проекта общей площадью примерно 400 тысяч квадратных метров.



Срок действия договора аренды участка по адресу проспект Маршала Казакова, уч. 52 (западнее дома № 35 , литера Р ) на инвестиционных условиях — до 14 февраля 2029 года . Площадь участка составляет 22,4 га . Разрешенный вид использования — для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения (бизнес-центров, отдельных офисов различных фирм, компаний и так далее).

Квартал будет представлять собой не моноблок, как ранее, а комплекс отдельно стоящих сооружений. «Главное» среди них — конечно, непосредственно сам конгрессно-выставочный центр площадью порядка 70–90 тысяч квадратных метров. Точные площади, по понятной причине, будут известны позднее — после детальной прорисовки проекта, когда станет понятно, как он в целом «садится» на территорию, объяснил собеседник.



Функционал в целом останется таким, как и в прежнем варианте: КВЦ, бизнес-центр, торговый комплекс, гостиницы, зеленые зоны и ресторанная улица. Предупреждая вопросы: жилье в рамках проекта строить не будут.

«Сам КВЦ будет разработан как универсальное пространство, в котором можно будет проводить и конгрессы, и выставки. За счет возможности трансформации помещений появится возможность менять размеры залов, для того чтобы, скажем, иметь возможность провести целую серию небольших выставок или одну большую. Но в общем это будет такой универсальный, многофункциональный объем», — объяснил архитектор. Строительство КВЦ предполагается в три очереди. В рамках первой должны появиться гостиница, ресторанная улица и бизнес-центр. Как объяснил Олег Харченко, это обусловлено тем, что сначала в пространство надо вдохнуть жизнь, в том числе и экономическую. Здание выставочного центра планируется построить во второй очереди. А что там со свалкой? Авторы и заказчики предполагают, что здания расположатся ближе к краю участка, а его центр займет большая рекреационная зона с искусственным водоемом и парком.



«Поскольку речь идет в первую очередь о том, что у нас территория необычная и сопряжена с рекультивацией нашего участка, мы думаем о том, что стержнем проекта будет тема экологии городского пространства», — прокомментировал Олег Харченко. Участок действительно имеет экологически сложную историю: когда-то давно на этом месте была свалка, сейчас грунт минерализовался. И прежде, чем начать детальное проектирование, должны быть сделаны экологическое обследование и глубокие бурения этой территории. Итогом этой работы должно быть многообразное обследование грунта, включая его физические, биологические и химические параметры. Планируется, что эта работа будет проведена до конца 2024 года . «Приглашены специальные команды, которые будут этим заниматься, будут сделаны выводы, которые рассмотрят соответствующие органы федерального уровня. И только после этого будет принято окончательное решение — возможно или нет вести такое строительство», — пояснил архитектор.

В рамках предыдущей версии проекта подобные исследования тоже проводились, однако они носили менее масштабный характер. С тех пор законодательство изменилось, и оно требует уже более детального изучения. Результаты инвестор планирует обнародовать: чтобы с самого начала не возникали конфликты с общественностью. Собеседник отметил, что весь проект — это некий серьезный эксперимент, задача которого — дать этой сложной территории вторую жизнь. Если этот эксперимент удастся, в Петербурге в будущем могут появиться еще три-четыре комплекса в локациях с экологически сложной историей.

Если итоги обследования не принесут никаких неприятных сюрпризов, то в течение 3–4 месяцев после завершения обследования архитектурное бюро подготовит концепцию проекта «Дружбы». Планируется, что эту концепцию представят общественности, профессиональному сообществу — в том числе с вынесением на рассмотрение Градостроительного совета, а также губернатору.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»