Футболист «Зенита» Педро вошел в рейтинг ста лучших игроков мира до 20 лет

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Педро вошел в рейтинг ста лучших игроков мира в возрасте до 20 лет. Согласно официальном сайту исследовательской организации CIES Football Observatory, бразильский игрок петербургской команды занял в списке 46-е место.

Также в рейтинг вошли российские футболисты московского «Локомотива» Сергей Пиняев и Алексей Батраков.

Лидером рейтинга стал футболист «Барселоны» Ламин Ямаль. На втором месте — его одноклубник Пау Кубарси (2,42), а на третьем — Эндрика Фелипе из «Реала».