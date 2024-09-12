Футболист «Зенита» Педро вошел в рейтинг ста лучших игроков мира до 20 лет

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Педро вошел в рейтинг ста лучших игроков мира в возрасте до 20 лет. Согласно официальном сайту исследовательской организации CIES Football Observatory, бразильский игрок петербургской команды занял в списке 46-е место.
Также в рейтинг вошли российские футболисты московского «Локомотива» Сергей Пиняев и Алексей Батраков.
Лидером рейтинга стал футболист «Барселоны» Ламин Ямаль. На втором месте — его одноклубник Пау Кубарси (2,42), а на третьем — Эндрика Фелипе из «Реала».
Автор рейтинга — исследовательская организация CIES Football Observatory. Уровень опыта рассчитывается на основе официальных игровых минут прошлого года с учётом спортивного уровня сыгранных матчей.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.