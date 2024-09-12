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Спорт Футболист «Зенита» Педро вошел в рейтинг ста лучших игроков мира до 20 лет

Футболист «Зенита» Педро вошел в рейтинг ста лучших игроков мира до 20 лет

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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Педро вошел в рейтинг ста лучших игроков мира в возрасте до 20 лет. Согласно официальном сайту исследовательской организации CIES Football Observatory, бразильский игрок петербургской команды занял в списке 46-е место.

Также в рейтинг вошли российские футболисты московского «Локомотива» Сергей Пиняев и Алексей Батраков.

Лидером рейтинга стал футболист «Барселоны» Ламин Ямаль. На втором месте — его одноклубник Пау Кубарси (2,42), а на третьем — Эндрика Фелипе из «Реала».

Автор рейтинга — исследовательская организация CIES Football Observatory. Уровень опыта рассчитывается на основе официальных игровых минут прошлого года с учётом спортивного уровня сыгранных матчей.

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