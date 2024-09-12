Два человека пострадали в ДТП с легковушками в Красногвардейском районе. Один из них — подросток

Два человека, в том числе 16-летний подросток, пострадали в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом 12 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Примерно в 10:15 на перекрестке шоссе Революции и проспекта Металлистов столкнулись две легковушки — «Рено» и «Чери». По предварительной информации, водитель «Рено» не справился с управлением.
«Госпитализированы 16-летний подросток, который находился в качестве пассажира в автомобиле «Рено», и пассажир «Чери». Его состояние устанавливается, так как был госпитализирован до приезда полиции», — уточнили в ведомстве.
По данным правоохранителей, в момент аварии оба водителя были трезвы.