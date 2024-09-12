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Общество Кошмар арахнофоба. Алтайский город затягивается паутиной

Кошмар арахнофоба. Алтайский город затягивается паутиной

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3 комментария

Алтайский город Алейск захватили пауки. Жители в соцсетях делятся фотографиями полей, затянутых паутиной, пишет 12 сентября NGS22.RU.

По фотографии специалисты предварительно определили, что это за пауки: пауки-волки из рода Pirata, бокоход из семейства Thomisidae (они не плетут сети) и, похоже, самец из рода Pachygnatha, которые плетут колесовидную ловчую сеть.

«Возможно, явление связано с осенней миграцией пауков, когда молодняк на паутинках разлетается», — отмечает эксперт.

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Комментарии
3
DMaster
12 сентября 2024, 15:13
Объясните кто-нибудь алтайским журналистам, что пауки - не насекомые.
282062675
12 сентября 2024, 14:37
Пауки решились отработать решение МУС, пока готовятся
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