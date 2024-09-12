Кошмар арахнофоба. Алтайский город затягивается паутиной

Алтайский город Алейск захватили пауки. Жители в соцсетях делятся фотографиями полей, затянутых паутиной, пишет 12 сентября NGS22.RU.

По фотографии специалисты предварительно определили, что это за пауки: пауки-волки из рода Pirata, бокоход из семейства Thomisidae (они не плетут сети) и, похоже, самец из рода Pachygnatha, которые плетут колесовидную ловчую сеть.



«Возможно, явление связано с осенней миграцией пауков, когда молодняк на паутинках разлетается», — отмечает эксперт.

