Петербурженка попыталась выбраться из квартиры через окно и застряла на трубе: видео

Петербурженка решила опробовать необычный способ покинуть квартиру. Выбравшись из окна дома на проспекте Народного Ополчения, женщина застряла на трубе, но в одиночестве ее не оставили. Об этом в четверг, 12 сентября, рассказали в группе «Кировский район, Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



Судя по видео, спуск по трубе не удался — женщина застряла, предположительно зажав ногу между стеной дома и трубой. Тем не менее в одиночестве ее не оставили. Незнакомец, увидев происходящее, вызвался помочь пострадавшей. Мужчина забрался на водосточную трубу и поддерживал женщину более часа: с 1:00 до 2:00 ночи. Позже приехали спасатели.



Как итог — выход из квартиры через окно закончился спуском по лестнице, которую привезла служба спасения.

