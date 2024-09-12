Стало известно, сколько «новых граждан» лишились российского паспорта в 2024 году

За первые восемь месяцев 2024 года российские власти лишили гражданства 1 117 натурализованных граждан. Причиной стали их противоправные действия, сообщила 12 сентября официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Натурализация — юридический процесс приобретения гражданства на основе добровольного желания соискателя или его попечителей. Для принятия в гражданство необходимо соблюдать Конституцию, иметь законный источник средств к существованию, владеть русским языком и знать основы истории РФ.

Также МВД России начало применять новый закон, принятый 8 августа 2024 года, который позволяет прекращать гражданство у натурализованных граждан, не вставших на воинский учет. Для этого полиция собирает дополнительную информацию у военных комиссариатов.