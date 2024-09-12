«Ощущение, что в дыхательной системе что-то поломалось». С какими последствиями ковида мы столкнулись и можно ли от них избавиться

Подобные симптомы, появившиеся после перенесенного коронавируса, врачи называют постковидным синдромом Источник: Дарья Селенская / Городские порталы







Пандемия коронавируса давно перестала бушевать во всём мире, однако новые варианты инфекции продолжают возникать по нескольку раз в год. И, несмотря на то что вирус отошел на второй план, он всё еще заражает сотни людей. А если не заражает, то всё равно аукается.



Спустя почти пять лет с начала пандемии переболевшие ковидом стали замечать неприятные последствия. Например, при малейшей простуде многих мучает жуткий и продолжительный кашель. MSK1.RU узнал у врачей, связаны ли подобные проблемы с коронавирусом и можно ли от них избавиться.

«Любая простуда оборачивается неделями кашля»

Еще в августе москвичи стали массово жаловаться на заразный вирус, который ходит по городу. Среди симптомов — насморк, ужасный кашель и высокая температура. По словам врачей, повышение заболеваемости может быть вызвано как новым вариантом коронавируса, так и обычными ОРВИ, которые люди привозят с собой из отпуска.



Чаще всего жители столицы сталкиваются с симптомами обычной простуды. Однако некоторые замечают нетипичные проявления болезни. Например, москвичка Серафима заболела ангиной, а спустя время у нее появился сухой кашель.



— Началось всё с ангины, кашля не было. Врач прописал лечение. Воспаление в горле прошло, но тут начался кашель. И он никак не проходит. Судя по предыдущему опыту, еще долго не пройдет, — рассказала MSK1.RU девушка.



Она вспомнила, что около года назад тяжело переболела ковидом: несколько раз у нее случались ухудшения после улучшений. И главным симптомом тогда был именно жуткий сухой кашель, который не проходил неделями.



— В итоге у меня ощущение, что в дыхательной системе что-то поломалось после того случая, и теперь у меня любая простуда оборачивается 2–3 неделями сухого кашля. Вот уже все остальные симптомы проходят, а я продолжаю кашлять. Лекарства, никакие отхаркивающие не помогают. Кашель просто со временем проходит сам, — отметила Серафима.

«Бегать теперь вообще не могу»

А вот жительница Подмосковья Наталия столкнулась с другими последствиями коронавируса: у нее осталась одышка. В пандемию вирус так сильно ударил по ее легким, что женщина попала в реанимацию и провела на кислороде целый месяц.



— Поначалу одышка у меня появлялась даже после того, как понервничаю. Сейчас — при быстрой ходьбе и когда поднимаюсь по лестнице. Бегать я теперь вообще не могу, как будто воздуха не хватает, — рассказала MSK1 Наталия.



Как и Серафиму, во время болезни женщину тоже мучает сухой кашель, который долго не проходит.

Бьет по сердцу и почкам

MSK1.RU узнал у врачей, с чем связаны такие последствия коронавируса и можно ли от них избавиться. По словам вирусолога, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петра Чумакова, эти неприятные симптомы связаны с поражениями легких.



— Известно, что довольно серьезные повреждения в легких возникали у многих людей. Это так называемое матовое стекло — на самом деле это повреждение мелких сосудов в виде тромбозов. В этом месте происходит довольно сильное нарушение структуры легкого, возможно, возникновение плевральных спаек, — объяснил MSK1 Петр Чумаков.



После того как человек вылечился от COVID-19, пораженные участки восстанавливаются (если течение болезни было не тяжелым), а дыхательная система начинает работать, как прежде. Однако легкие остаются уязвимыми, и при повторных воспалениях возникает сухой кашель.



— Сухой кашель всегда очень плохо воспринимается, потому что нет откашливающего эффекта, когда можно откашлять мокроту и всё проходит. В данном случае это довольно изнуряющий кашель, — отметил вирусолог.

Постепенно он уходит, но приходится с этим жить довольно продолжительное время. А может быть, и всю жизнь. Петр Чумаков, вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта

Переболевшие ковидом могут сталкиваться и с другими последствиями, поскольку вирус в основном бьет по мелким сосудам — из-за этого тромбозы возникают в разных органах. У людей появляются проблемы с сердцем, памятью и даже речевыми функциями.



— Довольно серьезные поражения у некоторых людей были в почках, особенно у людей, которые страдали хроническими заболеваниями почек. В некоторых случаях это даже приводило к необходимости диализа, — рассказал MSK1 Чумаков.

Что такое постковидный синдром

Подобные симптомы, появившиеся после перенесенного коронавируса, врачи называют постковидным синдромом. Он объединяет более 200 признаков, начиная от тумана в голове до болей в пяточных костях, рассказал MSK1.RU иммунолог Владимир Болибок.



Но, прежде чем принимать сухой кашель или одышку за последствия ковида, человеку стоит обратиться к доктору. С начала пандемии прошло почти пять лет, и за это время у людей могли появиться другие заболевания, которые и вызывают такие симптомы.



— Кроме того, что люди переболели ковидом, они могут приобретать еще и другие заболевания. Кашель — это хронический бронхит, коклюш перенесла в тихой форме. Понимаете, ковид-то начался пять лет назад, за это время люди постарели, некоторые уже в группу риска попадают, — объяснил MSK1 Владимир Болибок.

Буквально от головы до пяток всё может болеть. Владимир Болибок, врач-иммунолог

Постковидный синдром объединяет три группы симптомов, уточнил иммунолог. Первая группа — это когнитивные нарушения, также называемый «мозговой туман». Вторая — астеноневротический синдром, при котором человек испытывает общую слабость. Третья — соматические заболевания. Все они по-разному поддаются лечению.



— Каждый случай совершенно разный. Например, когнитивное нарушение лечится плохо, астеноневротический синдром более-менее лечится, соматические последствия — надо смотреть, что и как, — уточнил врач.



После ковида у человека может развиться и фиброз легких, который плохо лечится. Но понять спустя несколько лет, связаны ли эти симптомы с перенесенной инфекцией, довольно трудно.

Можно ли избавиться от кашля и одышки?

Избавиться от подобных последствий коронавируса невозможно, считает Петр Чумаков. Лечить их можно только симптоматически.



— Это большой букет разных симптомов, это уже не ковид, а просто последствия. Вот как шрамы после ран — раны излечили, а шрамы остались. Они начинают стягиваться и не мешают жить. Радикально это, конечно, трудно излечить, — подчеркнул вирусолог в разговоре с MSK1.RU.

