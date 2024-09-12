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    КАМАЗ не пропустил «Нексию». В ДТП под Краснодаром погибли взрослые и дети

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    Четыре человека погибли в результате ДТП в Брюховецком районе Краснодарского края.

    Как сообщает региональное ГУ МВД, ДТП произошло 11 сентября в 19:30 на 85-м километре дороги Краснодар — Ейск. По предварительной версии, водитель КАМАЗа на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не уступил дорогу встречной «Дэу Нексии». На месте скончались трое, а к 12 сентября стало известно, что пострадавшая 13-летняя девочка умерла в больнице.

    Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
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    Погибшие — водитель и трое пассажиров «Нексии», в том числе дети 12 и 13 лет.

    Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). С 33-летнего водителя грузовика взята подписка о невыезде.

    Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

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