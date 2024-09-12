    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    759мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.27eur100.74

    Прокуратура показала, как в Костроме танкер, проходя под мостом, разрушает сам себя в искрах

    6819
    8 комментариев

    Водное ЧП произошло минувшей ночью, 12 сентября, на Волге. Северо-Западная транспортная прокуратура на своем канале показывает, как нефтеналивной танкер, проходя под мостом, сносит конструкции на своей палубе, при разрушении они ярко искрят.

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    Судно «Ленанефть 2029» не смогло пройти под железнодорожным мостом в Костроме. Люди не пострадали, разлива нефтепродуктов нет. На движение железнодорожного транспорта ЧП не повлияло.

    ПоделитьсяПоделиться

    Костромская транспортная прокуратура ведёт проверку, по итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

    По данным РБК, танкер следовал из Татарстана в Ярославскую область.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЧП на водеВолга
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close