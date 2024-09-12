Прокуратура показала, как в Костроме танкер, проходя под мостом, разрушает сам себя в искрах

Водное ЧП произошло минувшей ночью, 12 сентября, на Волге. Северо-Западная транспортная прокуратура на своем канале показывает, как нефтеналивной танкер, проходя под мостом, сносит конструкции на своей палубе, при разрушении они ярко искрят.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Судно «Ленанефть 2029» не смогло пройти под железнодорожным мостом в Костроме. Люди не пострадали, разлива нефтепродуктов нет. На движение железнодорожного транспорта ЧП не повлияло.
Костромская транспортная прокуратура ведёт проверку, по итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
По данным РБК, танкер следовал из Татарстана в Ярославскую область.