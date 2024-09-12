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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Проголосуйте за лучшее культурное событие этого года. А мы наградим победителя

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    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Помните, мы просили вас прислать нам названия ваших любимых театральных постановок и выставок этого года? Вместе с куратором номинации — телеведущей, автором и режиссером документальных фильмов Никой Стрижак — мы отобрали десятку финалистов из названных вами. Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

    «Культурное событие года» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем спектакли, перформансы и другие культурные мероприятия, которые поразили нас и наших читателей. Вот какие вышли в финал:

    1. «Холопы», реж. А. Могучий, БДТ;
    2. «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», Государственный Эрмитаж;
    3. Архитектурный фестиваль «Архитектон», Союз архитекторов, ЦВЗ «Манеж»;
    4. «Айсвилль», реж. А. Франдетти, Театр на Садовой (Приют комедианта);
    5. «Выход в свет» Дм. Мулькова, Театральный музей;
    6. «Вымыслы. Сказки Пушкина», реж. И. Архипов, Муз. театр им. Шаляпина;
    7. «Мейерхольд. Чужой театр», реж. В. Фокин, Новая сцена Александринского театра;
    8. «Мышкин. Другая история», А. Бубень и мастерская проф. Ю. Красовского, РГИСИ;
    9. «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения», Русский музей;
    10. XII фестиваль уличных театров «Елагин парк».

    Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое событие, по вашему мнению, — самое выдающееся? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!

    Как проголосовать:

    1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
    2. Изучить описание номинаций.
    3. Перейти на страницу голосования.
    4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
    5. Выбрать одного кандидата в номинации.
    6. Нажать на кнопку «Голосовать».
    7. Повторить для другой номинации.
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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