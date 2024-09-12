Проголосуйте за лучшее культурное событие этого года. А мы наградим победителя

Помните, мы просили вас прислать нам названия ваших любимых театральных постановок и выставок этого года? Вместе с куратором номинации — телеведущей, автором и режиссером документальных фильмов Никой Стрижак — мы отобрали десятку финалистов из названных вами. Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.
«Культурное событие года» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем спектакли, перформансы и другие культурные мероприятия, которые поразили нас и наших читателей. Вот какие вышли в финал:
- «Холопы», реж. А. Могучий, БДТ;
- «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», Государственный Эрмитаж;
- Архитектурный фестиваль «Архитектон», Союз архитекторов, ЦВЗ «Манеж»;
- «Айсвилль», реж. А. Франдетти, Театр на Садовой (Приют комедианта);
- «Выход в свет» Дм. Мулькова, Театральный музей;
- «Вымыслы. Сказки Пушкина», реж. И. Архипов, Муз. театр им. Шаляпина;
- «Мейерхольд. Чужой театр», реж. В. Фокин, Новая сцена Александринского театра;
- «Мышкин. Другая история», А. Бубень и мастерская проф. Ю. Красовского, РГИСИ;
- «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения», Русский музей;
- XII фестиваль уличных театров «Елагин парк».
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое событие, по вашему мнению, — самое выдающееся? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!
Как проголосовать:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу голосования.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Выбрать одного кандидата в номинации.
- Нажать на кнопку «Голосовать».
- Повторить для другой номинации.