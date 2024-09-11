Квартирный пожар унёс жизнь женщины на юге Петербурга

Без малого двадцать пожарных съехались к одиннадцатиэтажке в Московском районе Петербурга, в которой загорелась квартира. Без жертв не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Московском шоссе, 4, поступил на пульт дежурного около восьми часов вечера 11 сентября. На место направили четыре расчёта.



Помощь требовалась в двухкомнатной квартире. По данным ведомства, огонь вспыхнул в комнате площадью 15 квадратных метров и распространился на два «квадрата» обстановки.



К половине девятого часа вечера возгорание потушили.



«В результате пожара погибла женщина», — сообщили в МЧС.

