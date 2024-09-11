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    Квартирный пожар унёс жизнь женщины на юге Петербурга

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    Без малого двадцать пожарных съехались к одиннадцатиэтажке в Московском районе Петербурга, в которой загорелась квартира. Без жертв не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Московском шоссе, 4, поступил на пульт дежурного около восьми часов вечера 11 сентября. На место направили четыре расчёта.

    Помощь требовалась в двухкомнатной квартире. По данным ведомства, огонь вспыхнул в комнате площадью 15 квадратных метров и распространился на два «квадрата» обстановки.

    К половине девятого часа вечера возгорание потушили.

    «В результате пожара погибла женщина», — сообщили в МЧС.

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