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Происшествия Автомобиль протаранил Changan и потерял «лицо» на Австрийской площади. Копится пробка

Автомобиль протаранил Changan и потерял «лицо» на Австрийской площади. Копится пробка

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1 комментарий

Авария с участием двух автомобилей тормозит Каменноостровский проспект в Петроградском районе Петербурга вечером 11 сентября. Последствия показал читатель «Фонтанки».

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По данным «Яндекс.карт», проезд по Каменноостровскому проспекту затруднён в обоих направлениях в районе Австрийской площади. Сложности и с проездом по улице Мира в сторону Петроградской набережной.

Как рассказал читатель, авария, случившаяся в девятом часу вечера, произошла на его глазах: в Changan на скорости влетел чёрный компактвэн. По словам очевидца, удар был настолько сильным, что Changan «подпрыгнул, развернулся вокруг своей оси и врезался в столб».

«Дальше звук падения, видимо, столба. Из капота черного автомобиля пошёл дым. Когда уходили с места аварии, видели, что съехалось большое количество пожарных машин, скорые и так далее, но пострадавших, вроде, не было», — описал увиденное читатель.

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Комментарии
2
zelf
11 сентября 2024, 21:37
Всё правильно. Китайский шлак это не авто.
Coulthard
11 сентября 2024, 21:26
Отлично потроллили китайца, конечно чанган - не автомобиль! =)
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