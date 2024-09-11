Автомобиль протаранил Changan и потерял «лицо» на Австрийской площади. Копится пробка

По данным «Яндекс.карт», проезд по Каменноостровскому проспекту затруднён в обоих направлениях в районе Австрийской площади. Сложности и с проездом по улице Мира в сторону Петроградской набережной.

Как рассказал читатель, авария, случившаяся в девятом часу вечера, произошла на его глазах: в Changan на скорости влетел чёрный компактвэн. По словам очевидца, удар был настолько сильным, что Changan «подпрыгнул, развернулся вокруг своей оси и врезался в столб».

