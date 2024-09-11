На верховного муфтия Таджикистана напали с ножом после намаза

Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода подвергся нападению возле центральной мечети Душанбе. Подозреваемый задержан.



Как сообщили в МВД Таджикистана, нападение было совершено в 17:20 по местному времени (15:20 по московскому времени) после намаза в центральной мечети. По данным ведомства, нападавший ударил муфтия ножом из хулиганских побуждений. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

Саидмукаррама Абдулкодирзоду осмотрели врачи. Он получил лёгкое ранение, госпитализация не потребовалась.

Абдулкодирзоде 61 год. Председателем Совета улемов (верховным муфтием) Таджикистана он избран в 2010 году.